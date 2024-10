Documentazione transfer pricing con firma digitale e marca temporale

È tempo di dichiarazioni dei redditi e si avvicina la scadenza del 31 ottobre per la presentazione del modello Unico e le imprese multinazionali sono chiamate anche ad esercitare l’opzione facoltativa di essere in possesso della Documentazione in materia di transfer pricing (TPDoc), che consente di accedere alla penalty protection, per i casi di infedele dichiarazione in materia di imposte sui redditi, Irap e sostituti d’imposta.

La documentazione idonea che le imprese multinazionali devono...