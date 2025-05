Transizione 4.0, imprese senza certezze sulle risorse

Per Transizione 4.0, ai fini della prenotazione delle risorse, sembra rilevare l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva ma il decreto direttoriale 15 maggio 2025 non definisce in modo esplicito le modalità con cui viene accertato l’esaurimento, totale o parziale, delle risorse stanziate, se non nella fase finale di richiesta di fruizione. La procedura operativa prevede tre distinte comunicazioni da parte dell’impresa: una prima comunicazione di prenotazione delle risorse...

