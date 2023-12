Trasmissione dei corrispettivi anche tramite software di Federica Micardi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Governo apre alla trasmissione dei corrispettivi telematici attraverso software. La novità è contenuta nello schema di decreto legislativo sulla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari ora all’esame di Camera e Senato per i pareri e che poi dovrà tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

La misura, contenuta nell’articolo 24, è stata proposta dall’associazione di categoria di Confindustria che riunisce i produttori di software, ...