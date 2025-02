Trasporto pubblico, per l’Avvocato Ue i sussidi statali restano esclusi dalla base imponibile Iva

Le sovvenzioni erogate agli operatori del trasporto pubblico collettivo, atte a garantire una compensazione delle perdite derivanti dalla fornitura dei servizi di trasporto pubblico a prezzi ridotti, non rientrano nella base imponibile Iva. Ciò in quanto i sussidi vengono erogati non in base al numero di utenti, bensì in modo forfettario sulla base dei veicoli nella disponibilità dell’operatore e dei chilometri percorsi. Si tratta, dunque, di una sovvenzione generale indipendente da una prestazione...

