Trust, doppia franchigia tra successioni e donazioni

Il Dlgs 356/90 (Tus), così come riformato dal Dlgs 139/24, disciplina separatamente – seppur in modo identico – il regime delle franchigie nel caso in cui il trasferimento patrimoniale avvenga mortis causa (articolo 7) o per atto inter vivos (articolo 56). Le due diverse franchigie (che quantificano la fascia di esenzione per il soggetto passivo) spettano quindi in funzione della causa del trasferimento patrimoniale, che può essere successoria o liberale.

In seguito all’abrogazione del coacervo tra...