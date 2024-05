Trust, tassazione in uscita con binari differenziati fra disponente e terzi

Nella riforma dell’imposta di successione e donazione (approvata in via preliminare dal Governo il 9 aprile), una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalle disposizioni previste per regolamentare – in via normativa – la rilevanza dell’istituto del trust ai fini di tale imposta. Il regime impositivo previsto è coerente con quello al quale, in assenza di norme espresse, erano giunte in via interpretativa la giurisprudenza e la dottrina e con la natura di atto di donazione a formazione progressiva...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi