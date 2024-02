Forfettari, a rischio la fattura su carta datata 2023 ma spedita nel 2024

L’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico (anziché cartacea) va valutato in riferimento non solo alla data del documento, ma anche al momento della sua emissione, vale a dire quello in cui la fattura è messa a disposizione del cessionario/committente. Questo il chiarimento reso in una delle risposte date dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2024.

Il quesito nasce dalla circostanza che il Dl 36/2022, con l’articolo 18, ha esteso, a partire dall’1 gennaio 2024, l’obbligo...