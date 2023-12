Affitti brevi, estintori obbligatori solo per le imprese

Perimetro ridotto per l’obbligo di installare estintori e rilevatori di fumo negli immobili dati in affitto turistico. L’adempimento non riguarderà più tutte le tipologie di proprietari, ma soltanto quelli che esercitano l’attività in forma imprenditoriale, quindi mettendo in locazione più di quattro unità, in base alla disciplina attuale.

L’importante cambio di rotta, che limita di molto una novità originariamente riferita a tutte le locazioni brevi, è arrivato con un subemendamento parlamentare ...