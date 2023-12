Affrancamento riserve di utili: i codici tributo per sanzioni e interessi

La risoluzione 70/E del 2023 del’agenzia delle Entrate istituisce appositi codici di tributo per il pagamento delle sanzioni (codice 8954) e interessi (codice 1954) per il ravvedimento dei versamenti tardivi dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve di utili delle società controllate residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

La facoltà di affrancamento è stata prevista dall’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio per il 2023).

Le disposizioni...