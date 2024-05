Incasso incentivi Gse da rifatturare se relativi a un ramo d’azienda che è stato ceduto

La domanda La società Alfa ha acquisito un ramo d’azienda dalla società Beta beneficiaria di incentivi Gse. La titolarità degli incentivi dopo diversi mesi non è stata aggiornata dal Gse, il quale continua ad erogare incentivi alla società Beta che ha ceduto il ramo di azienda. Beta ha girato tramite bonifici per due mesi gli incentivi incassati dal Gse di cui non ha più diritto. Il Gse ha rilasciato autorizzazione alla fatturazione alla società Beta non aggiornando la titolarità. La società cedente ha solo eseguito i bonifici. Alfa, che ha ricevuto i bonifici, deve emettere una fattura in reverse charge al soggetto che ha ceduto il ramo di azienda, entro il giorno di incasso?

M. G. - Milano

La questione presuppone un’indagine circa la spettanza degli incentivi Gse. L’agenzia delle Entrate (circolare 9/E/2021) infatti, nella diversa (ma in parte assimilabile) ipotesi dei crediti di imposta ha infatti sottolineato che il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati, come ad esempio nei casi di fusione (circolare...