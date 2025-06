L’integrativa per maggiori ritenute certificate non pregiudica il concordato preventivo biennale

La domanda Si richiede se la presentazione del modello integrativo Redditi 2024, anno di imposta 2023, necessaria per indicare, nel rigo RE26 maggiori ritenute di acconto certificate rispetto a quelle già esposte, possa essere causa di decadenza dal concordato preventivo biennale. Considerato che la modifica non interessa le componenti di ricavo e costo del professionista, si ritiene possibile l’invio della dichiarazione fiscale integrativa senza pregiudizio per gli effetti del Cpb.

G. V. - Genova

La tesi prospettata nel quesito è da condividere. In via preliminare, infatti, si osserva come il concordato preventivo biennale consista nella determinazione preventiva del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Di conseguenza, la presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica, come nel caso prospettato nel quesito, dati che non influiscono...