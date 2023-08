Agricoltura, partita (ancora) aperta su cumulo bonus investimenti e agevolazioni Ue di Alessandro Capito e Marcello Valenti

Ancora incerta la cumulabilità tra credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e agevolazioni europee previste per i Piani di sviluppo rurale e Ocm Vino.

Il tema è stato oggetto di diverse interpretazioni ma quella attualmente prevalente è quella restrittiva che, tuttavia, non tiene conto della ratio della norma oltre che del punto di vista del Ministero. Il punto di partenza è proprio la norma: la legge 160/2019 ha introdotto un credito di imposta da attribuire alle imprese (...