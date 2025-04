La vendita diretta di prodotti agricoli di terzi scivola verso il reddito d’impresa

Vendita diretta non sempre produttiva di reddito agrario. L’articolo 4, del Dlgs 228/2001 ha disciplinato la «vendita diretta» che consente agli agricoltori di commercializzare, al dettaglio, i prodotti della propria azienda agricola e prodotti di terzi senza dover sottostare alle disposizioni previste per il settore del commercio ma solo nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta può essere esercitata presso superfici all’aperto dell’azienda agricola, in forma...