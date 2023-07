Al via il Master sulla compliance in azienda









L’offerta formativa del Sole 24 Ore si arricchisce di un ulteriore prezioso tassello: il «Master Governance, Compliance e Controlli Interni», che partirà a novembre. È un percorso formativo completo, della durata di 253 ore, indirizzato a quei professionisti – giuristi, commercialisti, consulenti del lavoro – che si occupano di compliance e a chi in azienda svolge o supporta questo tipo di attività.

L’obiettivo è formare specialisti nel campo dei controlli interni aziendali, rafforzando le necessarie competenze, marcatamente interdisciplinari.

Sono previsti 12 moduli, dalla corporate governance ai principi di auditing, dal controllo di gestione all’adeguatezza degli assetti e all’intelligenza artificiale, per citarne soltanto alcuni. Al termine del percorso, i partecipanti potranno sostenere un esame finale, che consentirà di comunicare al mercato la certificazione delle competenze acquisite con la garanzia del brand Sole 24 Ore.

Il master si avvale della direzione scientifica di Alessandro De Nicola, senior partner delle sedi italiane dello studio legale Orrick, componente del Ceo Advisory board mondiale e docente universitario, che nell’ambito della propria attività professionale ha acquisito una vasta esperienza quale presidente e membro di Cda e organismi di vigilanza di banche, assicurazioni e società quotate.

Il percorso si svilupperà in 23 weekend, nel periodo novembre 2023-giugno 2024, con due incontri settimanali per tre settimane al mese: il venerdì pomeriggio, con orario 14.30-18.30, e il sabato, con orario 9.30-13.00 e 14.00-17.30.

La formazione verrà erogata in parte in aula nella sede del Sole 24 Ore a Milano (un weekend al mese) e in parte attraverso la piattaforma Sole 24 Ore Formazione. In occasione dei sette weekend che prevedono la lezione in aula – con la possibilità comunque di visionare online, anche in differita – verrà organizzato la sera del venerdì un evento con la presenza di uno speaker di eccezione.

L’obiettivo degli incontri in aula è anche quello di favorire il networking e la condivisione delle esperienze, con l’opportunità di creare legami e collaborazioni di valore nel prosieguo delle attività professionali di ciascuno. L’iscrizione al Master può essere effettuata a partire dal 3 luglio sul sito formazione.ilsole24ore.com o attraverso il proprio agente Sole 24 Ore di zona.