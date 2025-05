Commercialisti, si accende il confronto su riforma ed elezioni

La riforma dell’ordinamento dei commercialisti potrebbe approdare in tempi brevi al Consiglio dei ministri. Secondo una voce che circola in queste ore sarà portato dal ministero della Giustizia uno «Schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di commercialista ed esperto contabile». La notizia ha solo conferme “ufficiose” ma è avallata da un testo circolante dello schema di Ddl. Immediata la reazione del presidente dell’Ordine...

