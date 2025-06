Fusioni, crediti d’imposta, transfer pricing: il 19 giugno il webinar sugli accertamenti del Fisco

«L’attività di accertamento dell’Agenzia: analisi operativa delle principali casistiche» è il tema del webinar speciale di Master Telefisco, in calendario giovedì 19 giugno a partire dalle 9.30 alle 12.30. L’evento di terrà in diretta streaming sulla piattaforma del Sole 24 Ore Formazione e la partecipazione è gratuita per i lettori e i clienti del Sole 24 Ore. Per partecipare ci si può registrare sulla piattaforma di 24 Ore Workshop.

Nel corso dell’incontro online saranno trattate, con un taglio estremamente operativo, diverse tematiche su cui attualmente sembrano concentrarsi maggiormente le attività di controllo del Fisco. Con il contributo degli esperti dello Studio Tributario e Societario – Deloitte, e il coordinamento del giornalista del Sole 24 Ore Cristiano Dell’Oste, verranno analizzate le casistiche più frequenti che attualmente si riscontrano in sede di verifica, con particolare attenzione alle operazioni di M&A, alla fruizione dei bonus fiscali, al transfer pricing e agli schemi ritenuti elusivi o abusivi.

Questo il programma dettagliato:

Le casistiche più “impattanti” nell’attuale attività di accertamento dell’Agenzia, Primo Ceppellini , partner - Deloitte For Professionals;

, partner - Deloitte For Professionals; Gli accertamenti sulle operazioni di M&A: casistica e gestione, Matteo Cornacchia , partner - Sts Deloitte;

, partner - Sts Deloitte; L’attività di verifica e accertamento sui bonus fiscali: le fattispecie e la gestione delle medesime, Vito Marraffa , partner - Sts Deloitte;

, partner - Sts Deloitte; Le tematiche di Transfer Pricing alla prova delle verifiche fiscali, Walter Di Rosa, partner - Sts Deloitte.

I temi in agenda

L’obiettivo di questo webinar è quello di fornire a professionisti e imprese gli strumenti operativi per comprendere le principali logiche di intervento del Fisco in tali recenti attività accertative, individuando i maggiori elementi di criticità al fine di ridurre il rischio di eventuali contestazioni e gestire in modo efficace l’interlocuzione con gli organi accertatori.

Il primo tema che sarà oggetto di approfondimento riguarderà il recente filone accertativo che sta coinvolgendo le transazioni di M&A basate su strutture comunemente utilizzate nel mercato finanziario italiano e, in particolare, nel mondo del private equity. In tale contesto, elementi sintomatici di condotte abusive sembrano essere rilevati dal Fisco in relazione alle operazioni di Mlbo in cui il soggetto venditore persona fisica, dopo aver rideterminato il valore fiscale della propria partecipazione nella società target (con versamento dell’imposta sostitutiva), proceda alla cessione della stessa all’acquirente, per il tramite di una Svp costituita ad hoc, reinvestendo la liquidità (o parte di essa) ricavata dalla cessione.

Successivamente, verrà analizzato l’attuale trend di verifiche in ambito di crediti d’imposta e agevolazioni fiscali, tema di grande interesse, per ragioni di complessità, multidisciplinarietà e a causa dell’intenso dibattito interpretativo che lo accompagna, anche considerata l’interazione con normative di matrice europea (come quelle in materia di Aiuti di Stato) e con prassi tecnico-scientifica (italiana e internazionale). In particolare, si analizzerà la prassi accertativa in materia di crediti di imposta R&S, «Industria 4.0», aiuti concessi nell’ambito del Temporary Framework Covid, nonché dei controlli sui requisiti previsti per le Start-up e le PMI innovative.

Infine, si procederà ad analizzare il filone accertativo in materia di transazioni con società estere e Transfer Pricing. In particolare, si parlerà di beneficiario effettivo e del connesso onere probatorio, anche con riferimento alla transazioni intercompany, nonché di operazioni di riorganizzazione aziendale all’interno dei Gruppi multinazionali (operazioni di Business Restructuring), di remunerazione dei beni immateriali infragruppo, nonché del crescente numero di verifiche fiscali riguardanti le condizioni alle quali sono poste in essere le operazioni finanziarie infragruppo, quali contratti di finanziamento e di cash pooling.