«All Inclusive Specialistica», 200 ore di corsi già garantiti

La formazione continua è un’esigenza imprescindibile in ogni ambito lavorativo, ma lo è in particolare per chi si occupa, negli studi professionali come in azienda, della materia tributaria. Per questo motivo il Sole 24 Ore ha ideato All Inclusive Specialistica, l’abbonamento che consente di fruire dell’offerta formativa dell’Area Fisco del Sole 24 Ore Formazione con tutti i vantaggi di un’offerta che non ha eguali:

1) l’accesso a tutti i Seminari e Percorsi di approfondimento dell’Area Fisco;

2) la possibilità di vedere in differita i corsi;

3) un numero significativo di corsi già confermati e calendarizzati per un totale di 200 ore di formazione garantite, con altri che vengono pianificati in modo continuativo in corso d’anno;

4) la garanzia di corsi di elevato standard qualitativo, con tutta l’autorevolezza del Sole 24 Ore;

5) un abbonamento di 12 mesi a un prezzo contenuto, con la possibilità di pagamento in rate mensili.

Di seguito i prossimi corsi:

La disciplina dell’accertamento dopo la riforma fiscale (Lucia Recchioni);

Sanzioni e riscossione dopo la riforma fiscale (Antonio Iorio);

Gli strumenti di gestione e protezione del patrimonio personale (Sergio Pellegrino);

La disciplina Ires delle società dopo la riforma fiscale (Barbara Zanardi);

Le operazioni straordinarie dopo la riforma fiscale (Primo Ceppellini);

M&A: operazioni di cessioni o acquisizione di azienda (Primo Ceppellini);

Perizie di stima e due diligence (Andrea Arrigo Panato);

La fiscalità internazionale dopo la riforma fiscale (Marco Piazza);

La disciplina degli enti del terzo settore (Gabriele Sepio);

Percorso revisione legale (Riccardo Andriolo);

La fiscalità della crisi d’impresa dopo la riforma fiscale (Giulio Andreani).

Con la stessa logica è stato concepito un abbonamento per rispondere alle esigenze formative di collaboratori e dipendenti di studi e aziende: All Inclusive Collaboratori e Dipendenti. I prossimi corsi in programma: