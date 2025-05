Revisori con responsabilità limitata retroattiva

I migliaia di investitori coinvolti nel crack delle banche venete rischiano di non ricevere alcun indennizzo se il Ddl 1426 attualmente in discussione in commissione Giustizia al Senato diventasse una legge dello Stato. La norma, infatti, modificando l’articolo 15 del Dlgs 39/2010, pone un limite alla responsabilità dei revisori e delle società di revisione. In base alla nuova formulazione il revisore, che non ha agito con dolo, sarà tenuto a rispondere del proprio operato per una cifra pari a un...

