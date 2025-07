Asd, il nuovo rappresentante legale risponde anche per i periodi d’imposta precedenti

Nel caso di avvicendamento nella carica per il rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica rimane la responsabilità, in materia fiscale, anche per i periodi di imposta in cui non rivestiva l’incarico. La Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate con l’ordinanza 17576/2025.

L’accertamento

La controversia ha come oggetto l’impugnazione di ...