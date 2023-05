Assegnazione agevolata dei beni immobili, tre situazioni da monitorare di Stefano Mazzocchi

La riapertura dei termini previsti per poter accedere all’assegnazione agevolata dei beni ai soci – disposta dall’articolo 1, commi 100-105, della legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) – permette di svolgere talune considerazioni anche con specifico riferimento ai beni immobili. Per quanto riguarda tale tipologia di beni, infatti, la norma precisa che la misura agevolativa in esame è riservata alle snc, sas, srl, spa e sapa che, entro il 30 settembre 2023, procederanno all’assegnazione...