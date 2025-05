Riversamento ricerca e sviluppo non deducibile nel calcolo Irap

Onere da riversamento del credito ricerca e sviluppo 2015-2019 indeducibile. È una delle novità di cui dovranno tenere conto le società di capitali nella compilazione del quadro IC del modello Irap, la cui struttura non è comunque sostanzialmente mutata rispetto allo scorso anno. In effetti, le modifiche normative del Dlgs 192/2024 sull’avvicinamento dei valori contabili a quelli fiscali (contributi in conto capitale, commesse infra/ultrannuali, differenze cambio da valutazione, incluse nella voce...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi