Imu, in vista della rata del 16 giugno pressing per la proroga del prospetto

Lunedì 16 giugno scade la rata di acconto dell’Imu 2025, ma già ci sono avvisaglie di complicazioni.

La normativa (comma 762, legge 160/2019) prevede che i soggetti passivi effettuino il versamento dell’imposta al Comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessiva in un’unica soluzione , da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all...