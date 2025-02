Assirevi: banche e assicurazioni, focus sull’Ifrs 17

Disponibili sul sito di Assirevi le check list aggiornate per la redazione dei bilanci 2024 di banche, assicurazioni, intermediari finanziari, Sgr e Sim. Le check list in questione rappresentano uno strumento imprescindibile per il revisore ai fini dei controlli sui bilanci di questi soggetti, motivo per cui annualmente l’associazione di categoria le aggiorna sulla base delle modifiche normative, dei principi contabili di riferimento o delle interpretazioni che sono state fornite da Banca d’Italia...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi