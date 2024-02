Attività all’estero, penalità sotto la lente Ue

Nessuna modifica alle sproporzionate sanzioni (e, in taluni casi, alle non indifferenti conseguenze indirette) relative al quadro RW. Nello schema di Dlgs di riforma delle sanzioni non trova spazio alcuna proposta di intervento sulle penalità riferite al monitoraggio fiscale. Lo stesso accadde con la revisione delle sanzioni del Dlgs 158/2015.

Il «panda» fiscale

Sembra che ci si dimentichi sempre del monitoraggio fiscale, tanto che nell’articolo 5 del Dl 167/1990 c’è una sorta di “panda fiscale”: la tardiva presentazione...