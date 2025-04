L’esdebitazione del fallito vale anche ai fini Iva per il socio della Sas

Il debito Iva di una Sas, chiesto in pagamento al socio accomandatario, anche egli fallito in proprio, non è dovuto a seguito dell’esdebitazione. Ad affermarlo è la Cgt di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza n.100/2/2025 del 16 aprile scorso emessa in forma semplificata (articolo 47-ter, Dlgs 546/92).

Al socio accomandatario di una Sas veniva richiesta l’Iva dovuta da una Sas nonostante sia il socio (in proprio) sia la società fossero fallite. Nel ricorso si evidenziava...