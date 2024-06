Auto, la non imponibilità Iva passa dallo screening dell’acquirente

Il cedente per usufruire del regime di non imponibilità degli autoveicoli deve necessariamente verificare la tipologia di acquirente quale presupposto per l’utilizzo dell’istituto del plafond Iva. A chiarirlo è l’ordinanza 15679/2024 della Cassazione.

Ed infatti, il cedente, oltre a verificare la bontà delle dichiarazioni d’intento del cessionario ...