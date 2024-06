Nuove misure contro la Russia altri divieti per hi-tech, elio e Gnl

Operativo da ieri, 25 giugno, il XIV pacchetto di sanzioni contro la Russia con interventi mirati in materia di importazione e di esportazione, colpendo tra l’altro ulteriori prodotti di tecnologia dual use e riducendo, in materia di energia, il trasferimento di beni connessi ai progetti di sviluppo relativi al Gas Naturale Liquefatto (Gnl). Inoltre, vengono introdotte misure specifiche per colpire comportamenti elusivi che aggirano le restrizioni. Infine, vengono previste, per la prima volta, misure...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi