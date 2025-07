Opzione per il Tcf, focus anche per i piccoli sui principi contabili

Il Dm attuativo del 9 luglio 2025 ha previsto le norme che regolano il Tax control framework opzionale per i soggetti dimensionalmente minori. Si tratta in buona sostanza di quei soggetti che oggi vorrebbero aderire alla cooperative compliance avendo un volume di affari o ricavi inferiore a 750 milioni di euro (500 milioni dal prossimo 1 gennaio 2026) o in ogni caso in futuro sotto a cento milioni di euro, che è la soglia minima prevista a decorrere dal 1° gennaio 2028. Si tratta quindi di un ambito...

