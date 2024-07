Auto da San Marino, 30 giorni alle Entrate per decidere sull’esclusione dall’Iva

È di trenta giorni, prorogabili di altri trenta, il termine entro il quale le Entrate verificano la sussistenza di cause di esclusione dal versamento dell’Iva in F24 con elementi identificativi (con il numero di telaio di ogni mezzo di trasporto) per l’immatricolazione o voltura di veicoli provenienti da San Marino o dal Vaticano. Lo stabilisce il provvedimento n. 296689 del 16 luglio di attuazione del comma 9-ter, inserito nell’articolo 1 del Dl 262/2006 dalla legge di bilancio 2024 (articolo 1, ...

