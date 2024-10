Avvocati e commercialisti, regole su misura per lo sciopero

Per una coincidenza temporale sia i commercialisti che gli avvocati saranno in sciopero insieme nella prima settimana di novembre: i commercialisti dal 30 ottobre al 7 novembre, mentre i legali, in particolare i penalisti, con l’astensione dalle udienze dal 4 al 6 novembre.

Per gli esperti fiscali l’astensione – che riguarderà solo l’invio dei modelli Redditi – è stata proclamata da quattro sigle (Anc, Andoc, Fiddoc e Unico) per sollecitare la proroga del termine del 31 ottobre per l’adesione al concordato...