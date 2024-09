Azioni proprie sempre calcolate nel quorum

Nelle società non quotate, le azioni proprie (vale a dire quelle la cui proprietà compete alla società emittente) devono essere tenute in considerazione sia quando si calcola il quorum costitutivo dell’assemblea sia quando si calcola il quorum deliberativo (articolo 2357-ter, comma 2, del Codice civile): in altre parole, all’apertura dell’assemblea, le azioni proprie devono essere considerate come partecipanti all’assemblea e, nel momento in cui si vota, devono essere computate nel denominatore, ...

