Beni e servizi dell’azienda, è possibile applicare il prezzo all’ingrosso

Nuove regole per la valorizzazione dei fringe benefit in caso di assegnazione al lavoratore dei beni prodotti dall’azienda. Si tratta di una pratica particolarmente diffusa nell’ambito del welfare aziendale che consente, in applicazione dell’art. 51, comma 3, TUIR di assegnare beni o servizi entro una soglia di euro 258,23 (per i prossimi tre anni innalzata a 1000 o 2000 per il dipendente con figli a carico) al superamento della quale scatta l’imposizione sull’intero valore. Dunque, diviene fondamentale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi