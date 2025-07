L’investimento in un Fia chiuso si indica in RW anche al costo d’acquisto

Il valore da indicare nel quadro RW per le azioni o quote di fondi comuni (Oicr) esteri non negoziati in mercati regolamentati è il costo d’acquisto, ove non siano applicabili gli altri criteri di valutazione individuati dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012, ossia, il valore nominale o, in mancanza, il valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Non assume rilevanza, invece, il Nav (net asset value) comunicato periodicamente dal gestore.

