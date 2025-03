Biogas, stop alle liti sulla quota incentivante

Alt a nuove pretese impositive e abbandono dei contenziosi pendenti. Sugli accertamenti relativi alla quota incentivante relativa alla cessione del biogas delle aziende agricole il Fisco fa un passo indietro. A spiegarlo al Sole 24 Ore è il viceministro dell’Economia Maurizio Leo: «Grazie all’impegno della direzione centrale dell’agenzia delle Entrate e degli altri soggetti coinvolti, come tra l’altro il Gse, abbiamo dato istruzioni agli uffici per non azionare nuove pretese impositive e per fare...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi