Birra, le nuove aliquote premiano i piccoli produttori

Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore le nuove aliquote d’accisa applicabili alla birra. Ed infatti, la riduzione del regime impositivo prevista per il biennio 2022-2023 non è stata prorogata per il 2024, con la conseguenza che trovano ora applicazione le ordinarie aliquote.

Il sistema impositivo ora prevede l’aliquota di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato. Inoltre, alla birra immessa in consumo dai micro birrifici con produzione annua non superiore ai 10mila ettolitri, si applica l’aliquota d...