Bollo fattura elettronica, comunicazioni su Civis

Richiesta di assistenza e possibilità di fornire chiarimenti online per i contribuenti, anche tramite intermediari, quando destinatari di comunicazioni di rideterminazione delle somme dovute per ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche: con il provvedimento n. 422344 pubblicato il 21 novembre 2024 si potenziano le funzionalità e i servizi digitali offerti dalle Entrate in attuazione delle previsioni dettate dall’articolo 22 del decreto legislativo...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi