Bonus edilizi, il debito erariale fino a 10mila euro blocca l’utilizzo dei crediti in F24

La presenza di debiti erariali superiori a 10mila euro non consente la compensazione dei crediti. La conversione del Dl 39/2024 conferma alcune delle modifiche introdotte in materia di Superbonus e utilizzo dei crediti.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 4 del decreto modifica l’articolo 121 del Dl 34/2020 che disciplina l’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura come alternative all’utilizzo diretto della detrazione derivante dai bonus edilizi. Il nuovo comma 3-bis dell...