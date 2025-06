Valute estere, plusvalenze in Redditi per chi movimenta i conti correnti

Detenere somme in valuta per importi superiori a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi può richiedere di dover dichiarare le plusvalenze nel modello Redditi non soltanto a chi si avvale di intermediari esteri. Infatti, in base all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter del Tuir, costituiscono redditi diversi le cessioni di valute estere «oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti»; con la precisazione che per “cessione a titolo oneroso” si intende anche il prelievo...

