Prevale la legge del Paese della società risultante dalla fusione o scissione

Le correzioni del Dlgs 88/2025 al procedimento da compiere per effettuare le operazioni di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera e internazionale sono oggetto di commento da parte di Assonime nella circolare n. 19 del 30 luglio 2025. Il decreto correttivo ha chiarito i dubbi interpretativi sorti in sede di prima applicazione di questa disciplina e ha reso più efficaci gli strumenti a disposizione delle imprese per realizzare operazioni di riorganizzazione societaria e per favorire ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi