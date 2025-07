Collegio sindacale con modello in comune

Per garantire la qualità del lavoro il revisore deve rispettare norme, regolamenti e principi professionali e rilasciare relazioni appropriate. Dovrà uniformarsi ai principi di gestione della qualità di cui alla determina Rgs dell’8 agosto 2023 (ISQM Italia 1, ISQM Italia 2 e la nuova versione dell’Isa Italia 220). Sono “regole” sviluppate pensando prevalentemente alle società di revisione e la loro applicazione risulta più complessa per i revisori individuali e ancor più per gli organi collegiali...

