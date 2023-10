Bonus mobili, spese tagliate di 3mila euro dal 2024 di Giuseppe Latour e Giovanni Parente









Un taglio di 3mila euro alle spese e, di conseguenza, di 1.500 euro alle detrazioni. Una cifra molto rilevante, se consideriamo che sono soldi da utilizzare per acquistare arredi, come letti, sedie e divani, ed elettrodomestici, come forni, lavatrici e frigoriferi.

Il disegno di legge di Bilancio, approvato lunedì dal Consiglio dei ministri, ha un impatto negativo sui bonus casa. Il testo, come confermato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non metterà mano alla materia delle agevolazioni...