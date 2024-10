Bonus Sud, credito d’imposta fino a 15 milioni di euro: domande entro il 18 novembre Provvedimento n. 387400 delle Entrate: il credito è commisurato al costo dei beni nel limite, per ciascun progetto, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni per le medie e di 15 milioni per le grandi