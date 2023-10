Cassa commercialisti, entro il 31 ottobre i versamenti per contributi minimi e maternità di Federico Gavioli

Scade il 31 ottobre il termine per versare la seconda rata dei contributi minimi 2023 e il contributo di maternità 2023; lo ha ricordato la cassa dei dottori commercialisti – Cdc – con un avviso pubblicato sul proprio sito internet.



Il comunicato ricorda che coloro che non hanno optato per l’addebito diretto in conto (Sdd), devono generare il ...