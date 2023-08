Cassa dottori commercialisti, al via le domande per il bonus asili e materne di Valeria Uva

Al via i rimborsi per asili nido e materne destinati ai commercialisti iscritti alla Cassa. È aperto dal 1° agosto e fino al 31 ottobre il bando della Cassa dottori commercialisti di sostegno alla genitorialità che concede agli iscritti un contributo fino a mille euro per le spese sostenute per le rette di frequenza ai nidi e alle scuole dell’infanzia dei figli.

l beneficiari potranno ricevere un rimborso delle spese fino a mille euro per ogni figlio a condizione che abbiano dichiarato nel 2022, in...