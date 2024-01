Cessione o sconto bonus edilizi, stretta anche in aree sismiche

Dal 30 dicembre 2023, possono derogare al blocco delle cessioni o degli sconti in fattura (Dl 11/2023) le demolizioni e ricostruzioni degli edifici, «compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati», ma solo se la «richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi» risulta già presentata prima del 30 dicembre 2023. Lo prevede l’articolo 2 del Dl 212/2023. Invece, fino al 29 dicembre 2023 potevano derogare al blocco...

