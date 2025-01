Chirurgia estetica, stop alle sanzioni per i recuperi Iva sui vecchi periodi

L’avviso di accertamento che richiede il pagamento dell’Iva per interventi di chirurgia estetica può essere annullato se si dimostra la finalità terapeutica degli stessi. Tuttavia, per le riprese a tassazione di operazioni precedenti all’entrata in vigore del Dl 145/2023, l’incertezza del quadro normativo giustifica la cancellazione delle sanzioni irrogate dalle Entrate.

È questa la conclusione a cui è giunta la Cgt di primo grado di Parma (presidente Ioffredi, relatore Larini) con la sentenza 254...