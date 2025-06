Cinema e audiovisivo, bandi da 82 milioni per i contributi selettivi

Sceneggiature, film di valore artistico e culturale, opere televisive e web su personaggi e avvenimento di rilievo nazionale riceveranno presto un sostegno dal ministero della Cultura. Sono stati pubblicati, dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, i tre bandi per i contributi selettivi 2025 che stanziano 82 milioni di euro complessivi. In particolare, si tratta del bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive...

