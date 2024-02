Collegio sindacale, le nuove norme di comportamento per le società non quotate

Il Cndcec ha approvato le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, sostituendo la versione precedente edita nel mese di gennaio del 2021. Il documento si arricchisce, rispetto al passato, di importanti snodi interpretativi che suggeriscono all’organo di controllo l’adozione di specifici modelli comportamentali alla luce delle più recenti novità normative, tra le quali, la legge in tema di equo compenso, il cd. decreto Whistleblowing e, soprattutto, il Dlgs 83/2022 che ha modificato il Codice della crisi, sancendo la sua completa e definitiva entrata in vigore.