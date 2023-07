Commercialisti, dal 1° agosto le domande per il bonus asili nido erogato da Cassa dottori di Federico Gavioli

Link utili Cdc, bando 5 aprile 2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I commercialisti iscritti a Cassa dottori per beneficiare del bonus asili nido e scuole d’infanzia per le spese sostenute per l’anno educativo settembre 2022 – luglio 2023 è possono presentare la domanda dal 1° agosto 2023 al 31 ottobre 2023. Con delibera dell’aprile scorso, la cassa previdenziale dei dottori commercialisti (Cdc) ha istituito il bando per finanziare i figli dei propri iscritti. Il rimborso sarà pari alla spesa sostenuta e documentata, fino a un importo massimo di mille euro per ogni...