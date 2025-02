Commercialisti, c’è tempo fino al 28 febbraio per chiedere il contributo per la formazione

I commercialisti iscritti a Cassa dottori hanno ancora pochi giorni per chiedere il contributo per le spese sostenute nel 2023 per la formazione professionale e l’acquisizione di nuove competenze. Per questo bando l’ente di previdenza ha stanziato 2 milioni di euro.

Il contributo, per un valore massimo di mille euro, è pari al 50% del costo dell’attività formativa (al netto dell’Iva); la percentuale di copertura sale al 100% per gli under 35 (al 31 dicembre 2023). Per poter presentare la domanda il...